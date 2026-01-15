Burdur\'da Şüpheli Çanta Patlatıldı

Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.
Kışla Caddesi'nde kaldırımda şüpheli çantayı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından çanta fünye ile patlatıldı.
Çantada, motosiklet ekipmanları olduğu belirlendi.
