Burdur\'da Trafik Denetimleri: 1021 Ceza Uygulandı

Burdur'da son 1 haftada yapılan denetimlerde 12 bin 910 araç ve sürücü kontrol edilirken bin 21 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimlerince vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara devam ediliyor. Bu çerçevede, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince 12-18 Ocak tarihlerinde alkollü araç kullanan, aşırı hız yapan sürücüler ile araçlarda emniyet kemeri, kış lastiği kullanımına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. 12 bin 910 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kural ihlali yapan bin 21 araç ve sürücüsüne idari ceza uygulandı, 110 araç trafikten men edildi. - BURDUR