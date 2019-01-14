Son Dakika Haberleri: Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şüphelilerin Antalya'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Bucak ilçesine getirecekleri yönünde istihbarat aldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takibe aldıkları 8 kişinin Bucak merkezdeki evlerine baskın düzenledi. Baskında evlerde 752 gram eroin, 30 gram kubar esrar, 55 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, enjektör, yasaklı yayın kapsamında olan ve FETÖPDY Silahlı Terör Örgütü ile ilgili kitap, ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1'i tutuklandı, 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 kişinin işlemlerinin sürdüğü olayla ilgili firari 1 şüphelinin de arandığı belirtildi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:53 Kaynak: DHA

Burdur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı Yardım Etkinliğine Katılan Belediye Başkanı, Sahnede Bıçaklandı

Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı Başıboş Köpeklerin Keçilere Saldırdığı İddiasına Isparta Hayvan Koruma Derneği'nden Yalanlama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 16:08:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]