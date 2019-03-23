Son Dakika Haberleri: Burdur'da Yaşlılar Haftası Buluşması

Burdur'da Yaşlılar Haftası Buluşması

1 saat önce

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentteki yaşlılar, down sendromlu çocuklar ve sevgi evlerine kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Burdur'da Yaşlılar Haftası Buluşması, System.String[]
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentteki yaşlılar, down sendromlu çocuklar ve sevgi evlerine kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonundaki kahvaltıya Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ve eşleri de katıldı. 

Hasan ve Fatma Nur Şıldak, Bucak'ta yaşayan 107 yaşındaki Mümüne Uyarcan ve 74 yaşındaki oğlu Ahmet Niyazi Ayarcan ile aynı masada oturdu. Vali Şıldak ve eşi, Uyarcan'ın elini öpüp, sağlık diledi.

Vali Hasan Şıldak, Yaşlı tabirini sevmiyoruz. Tecrübeli büyüklerimizle bugün birlikteyiz. Duygulanıyorum aslında, burada bulunanlar üzerine titrediğimiz büyüklerimiz ve küçüklerimiz. Toplumumuzun değer ölçüsü büyüklerimize sahip çıkmak. Yaşlılarımızı bir kenara koymuyoruz. Onlar bizim yanımızda olmaya devam ediyor. Bir sofrada buluşuyoruz. Her zaman yanlarındayız. Küçüklerimiz ise bu gelenek, görenek ve değer yargılarımızla yetişiyor, büyüyor. Down sendromlu çocukları olan aileleri de her zaman takdirle anıyoruz. Onları toplumun içinde tutup, yarınlara hazırlıyorsunuz. Hep beraber inşallah bu tablo bize umut veriyor. Ülkemizin geleceği açısından batı toplumlarında olmayan bize özgü bu değerleri yaşatma ve bizi sıkı sıkı bir arada tutma, birlik ruhunu yaşatma anlamında bu faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyorum dedi.

Vali Şıldak ve eşi masaları tek tek gezerek katılanlarla sohbet etti. 

Bolu'da oturan emekli radyoloji uzmanı doktor Ahmet Niyazi Ayarcan, annesinin kahvaltıda çay ve çökelek yediğini, öğle yemeğinde tarhana çorbası, pilav, kuru fasulye, nohut yediğini, yumurta ve süt içmediğini, yoğurdu sadece katı gıda maddeleriyle yediğini anlattı. Kendisinin Bolu'da oturduğunu, annesini ise Ramazan ayı dolayısıyla almaya geldiğini aktaran Ayarcan, Ramazan ayını yanımda geçirecek. Bayramda getireceğim diye konuştu.

Sevgi evlerinde kalan öğrenciler de Mümüne Uyarcan'ın elini öperek bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:58 Kaynak: DHA

Hasan Şıldak, Burdur, Güncel
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