Burdur'da yoğun önlemler - Son Dakika

Burdur'da yoğun önlemler

BURDUR'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler etkin bir şekilde uygulanıyor.

Burdur'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin üç girişi Manastır kavşağı, Kışla Mahallesi, Tefenni girişinde oluşturulan uygulama noktalarında gelen araçlardaki vatandaşların ateşleri ölçülüyor ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda polisler tarafından uyarılarda bulunuluyor. Şehir içinde de Gazi Caddesi, Kışla Caddesi, İstasyon Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde polis uygulama noktaları oluşturuldu. Uygulama noktasındaki polisler tarafından araç sürücülerine zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları, çıkmaları durumunda maske ve eldiven kullanmaları konularında uyarılarda bulunuluyor. Trafik ekipleri de araçların eksik belgeleri olması durumunda cezai işlem uyguluyor.

Kent merkezinde merkezi ezan sisteminden sürekli olarak alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyulması konusunda ilan yapılıyor.