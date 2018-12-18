Burdur Emekli Astsubayın Öldürdüğü Eşi ve Kızı Yan Yana Toprağa Verildi
1 saat önce
Burdur'da eşi Nilüfer ile kızı Gizem Nur Danış'ı öldürdüğü tabancayla intihar eden emekli astsubay Muzaffer Danış da toprağa verildi.
Burdur
'da eşi Nilüfer ile kızı Gizem Nur Danış'ı öldürdüğü tabancayla intihar eden emekli astsubay Muzaffer Danış da toprağa verildi. Burdur Devlet Hastanesi
morgunda otopsi işlemi tamamlanan Muzaffer Danış'ın cenazesi yakınları tarafından alındıktan sonra Ulu Cami'ye getirildi. Danış için Ulucami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazına İl Jandarma
Komutanı Albay Orhan Kılıç
, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler, Danış'ın yakınları ve arkadaşları katıldı. Danış'ın tabutunun üzerine görevi sırasında giydiği kepi konuldu.
'24 SENEDİR GÖRMEDİM'
Muzaffer Danış'ın yakınları tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Anne
Şerife Danış helallik alınması sırasında Yerden göğe kadar helal olsun kuzum. 24 senedir görmedim. Mekanın cennet olsun diye ağladı.
Muzaffer Danış'ın cenazesi Sultandere mezarlığında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:56 Kaynak: DHA
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