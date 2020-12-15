Burdur Gölü'nden gaz çıkışı iddiaları yerinde incelendi - Son Dakika

Burdur Gölü'nden gaz çıkışı iddiaları yerinde incelendi

15.12.2020 13:29
Burdur Gölü'nden gaz çıkışı iddiaları yerinde incelendi, System.String[]

Burdur Gölü'nde kıyıya yakın bir alanda gaz çıkışının olduğu ve buna bağlı olarak "bir depremin meydana gelebileceği" iddiasının ardından üniversitelerden konunun uzmanı bilim insanları gölde inceleme başlattı.

Burdur Gölü'nde kıyıya yakın bir alanda gaz çıkışının olduğu ve buna bağlı olarak "bir depremin meydana gelebileceği" iddiasının ardından üniversitelerden konunun uzmanı bilim insanları gölde inceleme başlattı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden (MAKÜ) Deprem Araştırma ve Uzaktan Algılama merkezleri ile jeoloji ve biyoloji bölümünden öğretim görevlileri, göl kıyısında termal kamerayla görüntü aldı. Gölde, radyo aktivite ölçer cihazla ölçüm yapan bilim insanları, göl yüzeyinde kabarcıkların çıktığı alanda tuzluluk ve ısı ölçümü yaptı.

"Kabarcıkların olduğu alanda gazla karışık su çıkışı var"

Burdur MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, gazetecilere yaptığı açıklamada, göl kıyısına yakın bir bölgede çıkan kabarcıkların ne olduğunu anlamak için incelemede bulunduklarını söyledi.

Yaptıkları ölçümler sonucu durumu değerlendireceklerini anlatan Gülle, daha sonra gerekli detaylı açıklamanın yapılacağını ifade etti.

Gülle, "İlk tespitlerimize göre kabarcıkların oldu alanda gazla karışık su çıkışı olduğunu belirledik. Bu tür kaynaklardan Burdur Gölü kenarında bir sürü mevcut, yıllardır gözlemlediğimiz bir durum." ifadesini kullandı.

SDÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Erhan Şener de yapılan ölçümlerde çok büyük bir fark olmadığına değinerek, "Alan yer altı suyu çıkışını, boşalımını gösteriyor. Tabii bunu net bir şekilde söyleyebilmek için su numunesi analizi yapıp göl suyuyla çıkan suyu ilişkilendirip farklarına bakmak lazım." diye konuştu.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Burdur Gölü, Deprem, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur Gölü'nden gaz çıkışı iddiaları yerinde incelendi - Son Dakika


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