BURDUR 'Okulumuz kapanmasın' çağrısı

'Okulumuz kapanmasın' çağrısı
BURDUR Merkez Kayaaltı köyünde öğrenci azlığı nedeniyle ortaokulun kapatılması kararı alındı. Köy sakinleri okulun kapatılmaması için çağrıda bulundu.
CHP Burdur Milletvekili
Mehmet Göker ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, köyü ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi. Kayaaltı Köyü sakinlerinden Keziban Özçelik, okulun kapatılmamasını istediklerini belirterek, "Okulumuz elden gitti mi köyümüz bitti. Bu köy hakim, savcı, öğretmen çıkardı. Okulumuz kapanmasın" dedi.
Nilgün Akgün ise "Biz gerekirse önünde yatarız, okulumuzu yıktırmayız. Çocuklarımızın okumak için uzağa gitmesini istemiyoruz. Köyün kadınları olarak köyümüzün okulunun kapatılmasına karşıyız" diye konuştu.
Öğrenci sayısının yetersizliği, binanın depreme dayanıksız olması nedeniyle kapatılma kararı alındığını belirten Mehmet Göker, "Köyün ileri gelenleri basın açıklaması yapacaklarını belirterek bizden de destek istedi. Çağrıya destek vermek için buraya geldik" dedi.
Parti olarak her daim haklı gördükleri, ezilenin yanında olmayı şiar edindiklerini kaydeden Göker, "Kapatılması gündemde olan okulumuzda öğrenci sayısının yetersiz olduğu söyledin. Çevre köylerden buraya gelen öğrencilerle bu tamamlanabilir. Hemen yanındaki Bayındır
köyünden öğrenci getirilebilir. Sayısal açık kapanabilir, bu bahane değil. İkinci gerekçe ise binanın depreme dayanıksız olduğu yönünde. Burdur Devlet Hastanesi
için 4 yıl önce depreme dayanıksız olduğu yönünde rapor verildi. Ancak halen hizmet veriyor. Orada bu hizmeti veren devlet, burada köylüye neden bu hizmeti vermekten imtina ediyor" dedi.