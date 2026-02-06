Burdur, Spor Turizminde Öne Çıkıyor

Burdur, Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) kapsamında düzenlenen Türkiye şampiyonalarıyla spor turizminde öne çıkıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) ev sahipliğinde kentte bu yıl ilk olarak 16-18 Ocak'ta ÜNİLİG Kick Boks Türkiye Şampiyonası ve 29-31 Ocak'ta ÜNİLİG Karate Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

ÜNİLİG kapsamında 14-16 Şubat'taki muaythai, 4-6 Mart'taki bilek güreşi, 10-14 Mart'taki satranç, 28 Mart-1 Nisan'daki güreş, 19-22 Nisan'daki taekwondo, 24-27 Nisan'daki masa tenisi, 12 Mayıs'taki sportif dron, 13-19 Mayıs'taki futbol, 22-26 Mayıs'taki kadın futbol şampiyonaları da Burdur'da gerçekleştirilecek.

Spor organizasyonları için gelecek çok sayıda sporcunun yanı sıra teknik heyetler ve ailelerle kentte hareketlilik yaşanacak.

Üniversitenin spor tesisleri dikkati çekiyor

Zengin spor tesis altyapısıyla öne çıkan MAKÜ, kampüsünde yer alan modern spor kompleksleriyle hem öğrencilerin kullanımına hem de ulusal ve uluslararası organizasyonlara uygun bir yapı sunuyor. Üniversitenin spor altyapısında çok amaçlı spor salonları, açık sahalar ve eğitim alanları bulunuyor.

Kampüste yer alan MAKÜ Spor Kompleksi, 2 bin 200 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu, doğal çim antrenman sahaları, kapalı yüzme havuzu, squash kortları, fitness alanları ve çok sayıda antrenman salonuyla geniş bir kullanım imkanı sağlıyor.

Bu tesislerde futsal, hentbol, voleybol, basketbol, güreş, badminton, dövüş sporları ve masa tenisi gibi birçok branşta müsabaka ve antrenman gerçekleştirilebiliyor.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2025-2028 yılları için "Spor Dostu Kampüs" ünvanına layık görülen üniversitede, yaz aylarında profesyonel futbol takımlarının kamp faaliyetleri yürütülürken, kış aylarında ise üniversiteler arası müsabakalar düzenleniyor. Bu organizasyonlar, şehir ekonomisine de katkı sağlıyor.

"Birçok spor branşının yapılabildiği bir altyapıya sahibiz"

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının imkanlarıyla üniversitede bu tesislerin yapıldığını söyledi.

Tesislerde otel ve çok sayıda antrenman sahası olduğunu belirten Dalgar, "Birçok spor branşının yapılabildiği bir altyapıya sahibiz. Yaz aylarında buraya profesyonel futbol takımları kamp için geliyor. Biz kış sezonunu da üniversite gençliğinin sporlarına ev sahipliği yapma konusunda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile işbirliğine başladık. Bu tesisleri üniversite gençliğinin hizmetine sunmak istedik. Mayıs ayı sonuna kadar çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapacağız." dedi.

Dalgar, bu tür organizasyonların üniversitedeki öğrencilere de uygulama eğitim olanağı sunduğunu dile getirerek, uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yaptıklarını, bunu da sürdüreceklerini ifade etti.

Şehrin tanınırlığı ve ekonomisi açısından bu tür organizasyonların önemli olduğunu vurgulayan Dalgar, "Spor müsabakalarından arta kalan zamanlarda gençlere şehir turları yaptırıyoruz, kenti tanımalarını sağlıyoruz. Üniversite otelinin yanı sıra bazıları merkezdeki otellerde konaklıyor. Konaklama tesisleri bu işten ekonomik gelir elde ediyor. Burdur olarak bu işe ev sahipliği yapıyoruz. Bu yönüyle de şehrin tanıtımına, turizmine, ekonomisine önemli bir katkısı oluyor." diye konuştu.

Sporda 1000 metre rakımın üzerinde olan tesislerin tercih edildiğini, üniversitedeki tesislerin de 1200 metre rakımda olduğunu kaydeden Dalgar, şunları söyledi:

"Burdur'da spor turizminin önemli bir sektör haline geleceğini tahmin ediyorum. Biz bu yolda elimizden geleni yapıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve diğer sektördeki paydaşlarımız da çok ciddi katkıda bulunuyor. İnşallah yeni tesisler, yeni altyapılar şehrimize kazandırılır ve Burdur bu anlamda Türkiye'nin parmakla gösterilen bir spor turizm merkezi haline gelir diye umut ediyorum."