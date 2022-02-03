Üye Girişi
Burdur ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Burdur ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor

03.02.2022 13:11
Burdur ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor

Isparta ve Burdur'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, ekipler kent merkezi ile kara yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

Isparta ve Burdur'da kar yağışı etkisini sürdürüyor, ekipler kent merkezi ile kara yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

Isparta'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri, kaldırımlarda ve yollarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Bazı sürücüler araçlarının üstünde, esnaf da iş yerlerinin çevresinde biriken karları temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan yolları trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Ekipler, şehirlerarası ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Motosiklet ve scooter kullanımı durduruldu

Isparta'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı ile motokuryelik faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla vatandaşların can güvenliğini ve trafik seyir emniyetini sağlamak üzere bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmamasına karar verildi.

Motosiklet ve elektrikli scooter kullanımının da yasaklandığı aktarılan açıklamada, karara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Burdur'da da yağmurun ardından kent merkezinde yoğun kar yağışı başladı.

Kısa sürede beyaza bürünen kentte, Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

YORUMLAR
500

Motosiklet, Isparta, Burdur, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdur ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:46 Kılıçdaroğlu: Devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum
13:06 İstanbul'a ayak bastı! Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar'ın uçağı indi
13:04 Otomobil 25 metre yükseklikten falezlere düştü, sürücünün durumu ciddi
12:59 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam ücretlerine zam yaptı! Yıllık 10 milyon TL
12:59 İşte son 10 yılın zam şampiyonları! Hesap makineleri bile şaştı!
12:39 Migros Depo işçileri de iş bıraktı: Carrefour Depo'daki arkadaşlarımız da bizden haber bekliyor!
12:37 Samsun'da tarihi Atatürk heykeline saldırı: Halat bağlayıp yıkmaya çalıştılar
12:34 Seyhan Nehri'nden vinçle çıkarılan cesedi film izler gibi izlediler
12:33 TÜİK enflasyon sepetini güncelledi; doğalgaz ve elektriğin ağırlığı düşürüldü! 6 ürün yok
11:19 Polis memuru erkek arkadaşıyla misafirliğe gittiği evin balkonundan düştü! 25 gündür uyutuluyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 13:18:52. #1.13#
SON DAKİKA: Burdur ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement