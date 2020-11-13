Burdurlu makine ustaları 10 orman işçisinin yapacağı işi tek makineye sığdırdı - Son Dakika

Burdurlu makine ustaları 10 orman işçisinin yapacağı işi tek makineye sığdırdı

13.11.2020 11:39

Burdur'un Bucak ilçesinde makine tamir ve bakımı yapan 4 usta, kendi tasarladıkları 10 bıçaklı ağaç tomruğu kabuğu soyma makinesi üretti.

Burdur'un Bucak ilçesinde makine tamir ve bakımı yapan 4 usta, kendi tasarladıkları 10 bıçaklı ağaç tomruğu kabuğu soyma makinesi üretti.

Bucak Organize Sanayi Bölgesi'nde makine tamir ve bakım atölyesi işleten Ali ve Durmuş Alagöz kardeşler ile Samet Aytaç ve İsmet Arçin, sekiz ay önce farklı bir tomruk kabuk soyma makinesi üretmeye karar verdi.

Dört usta, mekanik çizimleri ve tasarımı kendilerine ait orman endüstrisinde ve kerestecilik alanında kullanılan ağaç tomruklarının hızlı ve kolay soyulmasını sağlayan mekanizma yaptı.

Logo ve marka tescili çalışmalarına da başlayan ustalar ürettikleri mekanizmayı Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirmek için başvuruda bulundu.

Kereste sektöründen talep alan ustalar, tescil işlemlerinden sonra seri üretime geçerek ülke ekonomisine katma değer oluşturmak istiyor.

Ustalardan İsmet Arçin (43), AA muhabirine, makineyi üretme fikrinin 2017'de ortaya çıktığını, kızılçam kereste sektörünün ihtiyacının 10 bıçaklı bir makine olduğunu söyledi.

Bunun için makineyi kendilerinin yapmaya karar verdiğini aktaran Arçin, "Yurt dışındaki benzer makineler 5 bıçaklı, onlarla kızılçam soyamayız. Çünkü kızılçamın kabuğu daha kalın ve soyması daha zor. Bizim makinemiz 10 bıçaklı olmalı diye düşündük." dedi.

Arçin, makinenin tamamen yerli ve milli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Çoğu parçalarını kendimiz ürettik. Çevre temizliği ve insan sağlığını koruma konusunda çok önemli bir makine. Çünkü bu makine olmasa, bu işi işçiler elleriyle yapıyor, bu da çalışanlarda belirli iş kazalarına sebebiyet veriyor. Ağaç soyarken insanlar dikkat etmedikleri takdirde el, kol, bacak gibi uzuvlarını kaybedebiliyor. Çevre temizliği olarak da bu iş genelde dağda yapıldığından çıkan kabuklar dağda bırakılıyor bu da çevre kirliliğe ve orman yangınlarına sebep oluyor. Bu işlem makinede yapıldığında çıkan kabukları iş yerinde kaldığından ham madde olarak ya da yakıt olarak kullanılıyor."

Makinenin bir işçinin 30 dakikada yaptığı soyma işini 30 saniyede yaptığına değinen Arçin, üç dört işçinin bir ay zaman harcadığı işin makineyle bir günde yapıldığını kaydetti.

"10 işçinin yapabileceği işi tek vardiyada yapıyor"

Proje fikrine maddi destek veren kereste işleme firması sahibi Mehmet Atan ise makineyle günlük 10-15 bin lira tasarruf ettiklerini, zamandan da kazandıklarını söyledi.

Ağaç kabuklarının elle soyulmasının çok zaman aldığını belirten Atan, "Bu makineyle günde 250 metreküp ağaç soyuyoruz. Bir işçi günde ancak 25 metreküp ağaç soyabilir. Makinemiz 10 işçinin yapabileceği işi tek vardiyada yapıyor. Özellikle soyulan kabuklar dağda kalmıyor, fırın işlemlerimizde yakıt olarak kullanıyoruz. Çünkü bu işlemlerde yakıt olarak daha önce kömür kullanıyorduk. Kömürden de tasarruf etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Burdurlu makine ustaları 10 orman işçisinin yapacağı işi tek makineye sığdırdı
Burdurlu makine ustaları 10 orman işçisinin yapacağı işi tek makineye sığdırdı
Burdurlu makine ustaları 10 orman işçisinin yapacağı işi tek makineye sığdırdı
Burdurlu makine ustaları 10 orman işçisinin yapacağı işi tek makineye sığdırdı

Organize Sanayi Bölgesi, Makine, Burdur, Bucak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burdurlu makine ustaları 10 orman işçisinin yapacağı işi tek makineye sığdırdı - Son Dakika


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