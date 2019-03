Burhaniye'de 75 Kişiye Tıbbi ve Aromatik Bitki Sertifikası Verildi

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) verilen 3'üncü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu'nu başarıyla tamamlayan 75 kursiyere sertifikaları törenle verildi.Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'nde, iki hafta süren Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kursu'nun üçüncüsü tamamlandı. Kursta eğitim verilen 75 kişi, belge almaya hak kazandı. BAÇEM'de düzenlenen sertifika töreninde kursiyerlere, Kırsal Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün ve BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu tarafından törenle belgeleri verildi.Kırsal Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, törenin ardından yaptığı açıklamada, "Buradaki iki haftalık kurs sırasında biz sizlere birer anahtar vermeye çalıştık. Her şeyi öğrendik sanmayın. Bu iş dipsiz kuyudur. Kafanıza takılan her şeyi bize arayıp sorabilirsiniz. Bizler sizlere bir telefon kadar yakınız. Bahçe kururken, mutlaka toprak ve su tahlilini yaptırmayı unutmayın. İyi para kazanmak istiyorsanız üreteceğiniz ürün için mutlaka sertifika alın. Sertifika alırsanız, ürününüzü daha iyi değerlendirirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sizleri her zaman bekliyoruz" dedi.Konuşmaların ardından belge dağıtım töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.- Balıkesir