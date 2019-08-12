Burhaniye'de bayramlaşma töreni yapıldı
4 dakika önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, resmi bayramlaşma töreni Belediye Gençlik Merkezi bahçesinde yapıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, resmi bayramlaşma töreni Belediye Gençlik Merkezi bahçesinde yapıldı. Bayramlaşma törenine, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları ve vatandaşlar katıldı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 01:49 Kaynak: İHA
Gençlik Merkezi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma töreni ilgi gördü. Yüzlerce vatandaş daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile bayramlaşırken coşku yaşandı. Belediye Başkanlığı törene katılanlara çay ikram etti. Törende bir konuşma yapan Kaymakam Hüseyin Öner, katılanlara teşekkür etti. Bayramların birik ve beraberliğe vesile olduğunu anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Bayramlar birlik beraberlik dayanışma günleridir. İslam aleminin birlik ve beraberliğine neden olmaktadır. Buradaki bayramlaşmanın ardından huzurevi, emniyet müdürlüğü ve hastane ziyaretlerimiz olacaktır. Hepinizi bu ziyaretlere de katılmaya bekliyorum. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR
Bakan Çavuşoğlu'ndan Norveç'teki cami saldırısına tepki Yargıtay, izin talebi kabul edilmediği halde işe başlamayan kadını haksız buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan kurbanını vekalet yoluyla Togo'da kesti Kurbanlıklarda bulaşıcı hastalık tespit edildi! Hayvan sahiplerine tazminat ödenecek