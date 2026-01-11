Burhaniye'de Güvercin Sevgisi - Son Dakika
Yerel

Burhaniye'de Güvercin Sevgisi

11.01.2026 11:38
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde güvercinler, İrfan Aşık'ın önderliğinde 10 yıldır besleniyor.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı, 10 yılı aşkın süredir "güvercinlerin mekanı" haline geldi. 59 yaşındaki İrfan Aşık'ın beslemeye başladığı güvercinlerin sayısı yüzleri bulurken, çok sayıda vatandaş da güvercinler için imece yapıyor.

Burhaniye'de İrfan Aşık, Cumhuriyet Meydanı'ndaki güvercinleri beslemeye başlarken, bir taraftan da onlar için bir iş yerinin çatısında yuvalar hazırladı. İrfan Aşık'ın yaklaşık 10 yıl önce 40 güvercinle beslemeye başladığı güvercinlerin sayısı katlanarak arttı.

Cumhuriyet Meydanı'na gelen ilçe sakinleri de çocuklarıyla beraber güvercinleri besliyor.

Eşi ve çocuğuyla birlikte güvercinlere yem atan İbrahim Tekbaş, "Baktık, güvercinler aç. Allah'ın dilsiz kulları bunlar. Hem oğluma hayvan sevgisini aşılamak hem de doğayı tanıtmak amacıyla geldik. Hayvanları biraz besledik. Bu kış aylarında insanların kapılarının önüne biraz yem bırakmalarını isterim ve canıgönülden tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

Balıkesir, Burhaniye, Hayvanlar, Yerel, Doğa, Son Dakika

