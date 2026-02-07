Burhaniye'de Kargaların Görsel Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Burhaniye'de Kargaların Görsel Şöleni

07.02.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, sabah ve akşam saatlerinde binlerce karganın şehir üzerinde topluca uçtuğu anlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Burhaniye'de yaşayan Serap Akıncı, "Farklı bir hava katıyorlar. Sesleri, görüntüleri, birlikte hareket etmeleri güzel. Gayet doğal. Ama maalesef şehir merkezlerindeki ağaçların az oluşu onları da etkiliyordur" dedi.

Haber:  Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, sabah ve akşam saatlerinde binlerce karganın şehir üzerinde topluca uçtuğu anlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. Burhaniye'de yaşayan Serap Akıncı, "Farklı bir hava katıyorlar. Sesleri, görüntüleri, birlikte hareket etmeleri güzel. Gayet doğal. Ama maalesef şehir merkezlerindeki ağaçların az oluşu onları da etkiliyordur" dedi.

Burhaniye'de sabah ve akşam saatlerinde çarşı üzerinde çok sayıda karganın birlikte uçuşu ilgiyle izleniyor. Yurttaşlar evlerin çatılarına ve ağaçlara konan kargaların toplu halde hareketini takip ediyor.

Geceleri Şehit Turhan Parkı'ndaki ağaçlara tüneyen kargaların sabah saatlerinde şehrin üzerindeki seyrini izleyen Serap Akıncı, şunları söyledi:

"İlçemizde şehir merkezinde bulunan park çevresinde yoğun bir karga topluluğu görüyorum. Bu topluluk özellikle sabahın erken saatlerinde Şehir Stadı'nda yürüyüş yaptığımda çok dikkatimi çekiyor. O saatlerde biraz karanlık oluyor ama sesleri çok ilginç geliyor bana. Üniversiteyi Kırıkkale de okumuştum, Kırıkkale de çok yoğun karga toplulukları görüyordum. Çok dikkatimi çekiyordu benim. Bu kadar karga nereden geliyor? Ne yiyip ne içiyorlar diye merak ederdim. Şimdi Burhaniye'de görüyorum, bayağı güzeller. Farklı bir hava katıyorlar. Sesleri, görüntüleri, birlikte hareket etmeleri güzel. Gayet doğal. Ama maalesef şehir merkezlerindeki ağaçların az oluşu onları da etkiliyordur."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Balıkesir, Burhaniye, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burhaniye'de Kargaların Görsel Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası’na özel davet aldı Zeynep Sönmez, Katar Açık Tenis Turnuvası'na özel davet aldı
YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu YKS başvuru tarihleri ve sınav ücreti belli oldu
Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı Endişeleri silen sözler: Deprem bölgesindeki köy konutları en şiddetli sarsıntıya göre yapıldı

13:46
Para ödemeden ev sahibi oldu Gerçek sonradan anlaşıldı
Para ödemeden ev sahibi oldu! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:47
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:13
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 14:01:09. #7.11#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Kargaların Görsel Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.