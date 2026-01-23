Burhaniye\'de Kış Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün Atatürk Spor Salonunda başlattığı Kış Spor Okulları yoğun ilgi gördü. Voleybol kursunu ziyaret eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Kış Spor Okullarına yaklaşık bin 400 öğrencinin katıldığını söyledi.

Burhaniye de başlatılan Kış Spor Okullarında, voleyboldan baskete, judodan jimnastiğe kadar çeşitli branşlarda kurslar devam ediyor. Bülent Akçayır'ın öncülüğünde devam eden voleybol kursunu ziyaret eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti. Kursların çok iyi gittiğini kaydeden. Müdür Alparslan, "Şu anda kurslarımıza toplam da bin 400 öğrenci katılmaktadır. Şu anda voleybol kursunda da 180 öğrencimiz var. Bütün öğrencilerimizi salonumuza bekliyoruz. Burhaniye de spor yapmayan kalmasın istiyoruz" dedi. - BALIKESİR