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Burhaniye'de kitap fuarı açılıyor

44 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenleyeceği Burhaniye kitap fuarı "Bin yıllık tarihten, bin yıllık kitaba" temasıyla bu yıl Ören meydanında kapılarını edebiyatseverlere açıyor.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenleyeceği Burhaniye kitap fuarı "Bin yıllık tarihten, bin yıllık kitaba" temasıyla bu yıl Ören meydanında kapılarını edebiyatseverlere açıyor. 31 Temmuz-04 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda; yüze yakın yayınevi, elliyi aşkın yazar, gazeteci, sanat insanı, siyaset bilimci ve aydın yer alacak. Ayrıca imza günleri, paneller ve söyleşilerle kitapseverler ile buluşacak.

Fuarın onur konuğu Ataol Behramoğlu olup, kapanış günü yazarın belgesel gösterimi ve sonrasında gerçekleştireceği söyleşiyle sona erecek. Burhaniye Belediyesinin organize ettiği 1. Burhaniye Kitap Fuarı etkinliği için açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Bir şehirde yaşamak, şehrin insana kattığı tüm değerleriyle ilgilidir. Şehir kültür üretilen ve tüketilen, kültür sahibi olan insanların etrafında birleştiği bir yaşam alanıdır. Biz de bu düşünceyle kitapların daha çok insanla buluşmasını sağlamak için bir başlangıca imza atmak istiyoruz. Kültürel etkinliklerin süreklilik sağlaması için çaba göstereceğiz. Burhaniye'de yaşayan hemşerilerimizi ve konuklarımızı fuara davet ediyorum" dedi. Burhaniye Belediyesi fuara katılımı kolaylaştırmak için çeşitli noktalardan ring seferleri düzenleyecek. Fuar 31 Temmuz günü saat 18.30'da başlayıp 04 Ağustos saat 24: 00'da sona erecek. - BALIKESİR
Burhaniye Belediyesi, Balıkesir, Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
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