Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Murat Altıntaş değişmez divan başkanı oldu
Son Dakika Yaşam Burhaniye'de Murat Altıntaş değişmez divan başkanı oldu - Son Dakika

Burhaniye'de Murat Altıntaş değişmez divan başkanı oldu

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde, Emekli Öğretmen Murat Altıntaş, genel kurulların değişmez divan başkanı oldu.

Burhaniye'de Murat Altıntaş değişmez divan başkanı oldu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, Emekli Öğretmen Murat Altıntaş, genel kurulların değişmez divan başkanı oldu. Dün, 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi genel kurulunda divan başkanlığı yapan Altıntaş. başarılı yönetimi ile takdir topladı.


Burhaniye'de, 1996 yılından bu yana Burhaniye Tariş kongrelerinde görev yapan 69 yaşındaki Murat Altıntaş, işini severek yaptığını söyledi. İlçedeki çok sayıdaki genel kurulda da divan başkanlığı yapan Altıntaş, "1996 yılında emekli olduktan sonra 76 nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi genel kurulunda ilk kez divan başkanlığı yaptım. O günden bu yana bu görev hep bana veriliyor. Aynı zamanda, kooperatifin 2614 numaralı ortağıyım. Bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" dedi. Murat Altıntaş'a teşekkür eden Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, "Murat hocamız bu işi çok iyi yapıyor. Onun içinde her seçimde ona görev veriliyor. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Altıntaş, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:53 Kaynak: İHA
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