Son Dakika Haberleri: Burhaniye'de Şehir Stadyumu'nun Temeli Atıldı

Burhaniye'de Şehir Stadyumu'nun Temeli Atıldı

2 saat önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Yeni Şehir Stadyumu'nun temeli törenle atıldı.

Burhaniye'de Şehir Stadyumu'nun Temeli Atıldı, System.String[]


BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Yeni Şehir Stadyumu'nun temeli törenle atıldı.

Spor Toto Teşkilatı ve Burhaniye Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında yapılması planlanan Yeni Şehir Stadyumu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 milyon liraya mal olacak stadyumun temel atma törenine Kaymakam Hüseyin Öner, AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Partili Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, AK Partili Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Necdet Uysal, mevcut stadın şehir içinde kaldığını ve ihtiyaca cevap veremediğini söyledi.

Başkan Uysal, "Spor Toto Teşkilatı ile yaptığımız protokol kapsamında 56 dekarlık alan üzerinde yapacağımız İlçe Stadyumu içinde bin kişilik tribün, 8'li soyunma binası ve futbol sahası yer alıyor. Bunun yanı sıra stadyum inşaatının tamamlanmasının ardından belediyemizin kendi bütçesinden, yine bu alanda bir spor kompleksinin yapımına başlayacağız. Bu spor kompleksimizin içinde de 4 kulvarlı tartan pist, çok amaçlı spor salonu, açık spor sahaları ve kafeteryaların olduğu sosyal tesis alanları yapılacak. Stadyumumuz, 2 milyon 987 bin liraya mal olacak. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zekai Kafaoğlu da konuşmasında, Burhaniye'ye olan yatırımların devam ettiğini anlatırken, stadyumun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından temel atmak için butona basılırken, Burhaniye Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösteriler sundu. Tören, kurban kesimi ve ikramların dağıtılması ile sona erdi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:56 Kaynak: DHA

Uysal, Balıkesir, Burhaniye, Spor
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