Burhaniye'de zeytin çekirdeğine Almanya'dan talep var - Son Dakika
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Burhaniye'de zeytin çekirdeğine Almanya'dan talep var

6 saat önce

Burhaniye ilçesinde zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler, 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinin (TARİŞ) Burhaniye merkez ve Pelitköy'deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdekler çevre dostu yakacak oldu.

Burhaniye'de zeytin çekirdeğine Almanya'dan talep var, System.String[]

Burhaniye ilçesinde zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler, 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifinin (TARİŞ) Burhaniye merkez ve Pelitköy'deki fabrikasında sıkılırken, ayrılan çekirdekler çevre dostu yakacak oldu. 15 yıldır yurdun değişik yerlerine gönderilen zeytin çekirdeği 8 yıldan beri Yunanistan'a ihraç edilirken, şimdi de Almanya'dan talep geldi.


. Çekirdeğin yerli ve kaliteli kömüre eşdeğer ortalama 4 bin-4 bin 500 kalorisi olduğu belirtilirken, pek çok evde ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 tonda yaklaşık 30-40 kilogram civarında kül (atık) bırakması. Burhaniye'de TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine gönderilen zeytin çekirdeğinin 8 yıl önce Yunanistan'a ihracına başlandı. Zeytin çekirdeğine bu yıl Almanya'dan da talep geldi. Piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan zeytin çekirdeği, 1400 kiloluk torbalarla da ihraç ediliyor. Bu yıl üretilen bin 200 ton çekirdeğin yüzde 80'nin satıldığını anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, "Burhaniye Tariş olarak 15 yıldır çekirdek üretiyoruz. Zeytin çekirdeği tutulan bir yakıt. Hava kirliliği yapmıyor. Yurdun değişik yerlerine gönderiyoruz. Bu arada Yunanistan'a ihraç ediyoruz. Şimdi de Almanya'dan talep geldi. Almanya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda ürettiğimiz çekirdeğin yüzde 80'ini satmış durumdayız. Çekirdek üretimine devam edeceğiz" dedi.


Çekirdeği evinde kullandığını anlatan Gaye Köse de, "Zeytin çekirdeğini kullanıyorum. Çok iyi, çevre dostu bir yakacak. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Almanya, Zeytin, Tariş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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