Burhaniyeli kadınlar kışlık yiyecekleri imece ile hazırlıyorlar - Son Dakika

Burhaniyeli kadınlar kışlık yiyecekleri imece ile hazırlıyorlar

15.10.2020 17:15
Burhaniyeli kadınlar kışlık yiyecekleri imece ile hazırlıyorlar, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, kadınların imece ile kışlık yiyecek hazırlama geleneği devam ediyor.

Burhaniye ilçesinde, kadınların imece ile kışlık yiyecek hazırlama geleneği devam ediyor. Kışlık salça ve turşuları hazırlayan kadınlar şimdi de erişte kesmeye başladı.

Burhaniye'de kış ayları yaklaşırken, kadınların kışlık yiyecek hazırlama çalışmaları hız kazandı. Geçtiğimiz günlerde salça ve turşu hazırlayan kadınlar şimdi de erişte kesmeye başladı. Ören Mahallesinde bir araya gelen 5 kadın imece ile erişte keserken, erkekler de hanımlarına yardımcı oldu. Kışlık erişte hazırladıklarını anlatan Hüseyin Bilecen, "Bugün komşularla birlikte erişte hazırlama gönümüz. Kadınlar hamur açarken, ben de pişirme işini yapıyorum. İmece ile eriştemizi yapıyoruz. Bu arada gözleme de yaptık" dedi.

İzmir'den geldiğini anlatan Özlem Kaya da, "Ben İzmir'den geldim. Ailem burada oturuyor. Komşularımızla birlikte erişte yapıyoruz. Bu geleneklerin her zaman yaşatılmasını istiyorum. Çünkü imece çok güzel bir şey. O yüzden çok mutluyum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniyeli kadınlar kışlık yiyecekleri imece ile hazırlıyorlar
Burhaniyeli kadınlar kışlık yiyecekleri imece ile hazırlıyorlar
Burhaniyeli kadınlar kışlık yiyecekleri imece ile hazırlıyorlar

Burhaniye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burhaniyeli kadınlar kışlık yiyecekleri imece ile hazırlıyorlar - Son Dakika

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