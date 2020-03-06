Burhaniyeli muhtarlar şehitler için lokma hayrı düzenledi - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, mahalle muhtarları şehitler için lokma hayrı düzenledi. Kocacamide okunan Mevlitin ardından düzenlenen lokma hayrı büyük ilgi görürken, yaklaşık 3 bin kişiye lokma ikramı yapıldı.



Burhaniye'de 38 mahalle muhtarının düzenlediği lokma hayrı bürokratlarla vatandaşları buluşturdu. Kocacamide Cuma namazı öncesi okunan Mevlitin ardından cami önündeki 3 noktada lokma ikramı yapıldı. Lokma hayrına, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel ile eski Belediye Başkanı Necdet Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Lokma ikramı yapılan vatandaşlar muhtarlara teşekkür etti. Hayra katılanlara teşekkür eden Hürriyet Mahallesi Muhtarı İrfan Baltacı, "Bu gün şehitlerimiz için lokma hayrı yaptık. İlgi oldukça büyüktü. Katılanlara teşekkür ediyorum" dedi. Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt da, "Bütün yurtta olduğu gibi bizde şehitler için hayır yaptık. Hayrımıza kaymakamımız ve belediye başkanımız başta olmak üzere çok sayıda bürokrat ve vatandaşlar katıldı. Burhaniye muhtarları olarak hayrımıza katılan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Yunus Mahalle Muhtarı Hüseyin Akbaş ise, "Muhtar arkadaşlarımızla birlikte şehitlerimiz için hayır yaptık. Allah kabul etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR