Burkina Faso'da askeri bölge ilan edilen yerleşim yerleri 2 hafta içinde boşaltılacak - Son Dakika
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Burkina Faso'da askeri bölge ilan edilen yerleşim yerleri 2 hafta içinde boşaltılacak

26.06.2022 01:14
Burkina Faso'da askeri bölge ilan edilen yerleşim yerleri 2 hafta içinde boşaltılacak

Burkina Faso'da terörle etkin mücadele için askeri alan ilan edilen yerleşim yerlerinin 14 gün içinde boşaltılacağı duyuruldu.

Burkina Faso'da terörle etkin mücadele için askeri alan ilan edilen yerleşim yerlerinin 14 gün içinde boşaltılacağı duyuruldu.

Ordu Sözcüsü Yves Didier Bamouni, başkent Vagadugu'da düzenlediği basın toplantısında, askeri bölge ilan edilen kuzey ve güneydoğudaki yerleşim yerlerinin 14 gün içinde boşaltılacağını söyledi.

Bamouni, toplu bir yer değiştirme beklemediklerini, her iki bölgede de az sayıda yaşayan olduğunu ve evlerini terk edenlerin devletin belirlediği bölgelere yerleştirileceğini belirtti.

Öte yandan ordudan yapılan açıklamada da sivilleri, sivillerin yaşadığı bölgelere gizlenen teröristlerden ayırt etmek için 8 bölgede bazı marka motosikletlerin kullanımının 3 aylığına yasaklandığı kaydedildi.

Ordu, kuzeydeki Seytenga ilçesinde 86 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrası ülkenin Mali ve Benin sınırında yer alan 2 yerleşim alanının askeri bölgeye çevrileceğini duyurmuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burkina Faso'da askeri bölge ilan edilen yerleşim yerleri 2 hafta içinde boşaltılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da askeri bölge ilan edilen yerleşim yerleri 2 hafta içinde boşaltılacak - Son Dakika
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