Burkina Faso'da geçiş hükümeti meclisi göreve başladı - Son Dakika
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Burkina Faso'da geçiş hükümeti meclisi göreve başladı

23.03.2022 11:20
Burkina Faso'da geçiş hükümeti meclisi göreve başladı

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümeti meclisi resmen göreve başladı.

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki askeri darbenin ardından kurulan geçiş hükümeti meclisi resmen göreve başladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, aralarında eski başbakan, güvenlik güçleri, sivil toplum örgütü üyesi ve eski cumhurbaşkanı adayının da bulunduğu 71 üyeli meclisin göreve başladığı belirtildi.

Meclis Başkanlığına da eğitimci ve araştırmacı Aboubacar Toguyeni'n seçildiği kaydedildi.

Burkina Faso'da darbe sonrası geçiş sürecinin 36 ay olacağı bildirilmiş ve demokratik seçimlerin bu sürenin sonunda yapılması kararlaştırılmıştı.

Cunta lideri Yarbay Paul-Henri Damiba, 2 Mart'ta geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı olarak atanmış, 3 Mart'ta da Albert Ouedraogo Başbakanlık görevine getirilmişti.

Burkina Faso'da darbe

Burkina Faso'da bir grup asker, 24 Ocak'ta yönetime el koyduğunu açıklamış ve devlet televizyonunda darbe bildirisi okunmuştu.

Kendilerine "Muhafaza ve Yenilenme İçin Vatansever Hareket (MPSR)" adını veren grubun liderinin Yarbay Damiba olduğu duyurulmuştu.

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore daha sonra istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Burkina Faso'da geçiş hükümeti meclisi göreve başladı - Son Dakika


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