Burkina Faso'da güvenlik güçlerine saldırı: 40 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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Burkina Faso'da güvenlik güçlerine saldırı: 40 ölü, 33 yaralı

16.04.2023 20:47
Burkina Faso'da güvenlik güçlerine saldırı: 40 ölü, 33 yaralı

Burkina Faso'da silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Burkina Faso'da silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.
Burkina Faso'da silahlı kişiler, güvenlik güçlerini hedef almayı sürdürüyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Ouahigouya kasabasında silahlı kişiler tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda 6'sı asker, 34'ü ise askerlerle birlikte gönüllü olarak savaşan en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Burkina Faso'da, 2015'ten beri El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütleri saldırılar düzenliyor. - OUAGADOUGOU

Kaynak: İHA
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Burkina Faso, 3. Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Burkina Faso'da güvenlik güçlerine saldırı: 40 ölü, 33 yaralı - Son Dakika
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