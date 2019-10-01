Son Dakika Haberleri: Burkina Faso ile ekonomik ilişkiler masaya yatırılıyor
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Burkina Faso ile ekonomik ilişkiler masaya yatırılıyor

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak, çeşitli ziyaret ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere 1-4 Ekim tarihleri arasında Burkina Faso'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Burkina Faso ile ekonomik ilişkiler masaya yatırılıyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katılmak, çeşitli ziyaret ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere 1-4 Ekim tarihleri arasında Burkina Faso'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.


Türkiye-Burkina Faso Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry eş başkanlıklarında yapılacak.


KEK Toplantısında; tarım, hayvancılık, orman ve su başta olmak üzere, turizm, sağlık, eğitim, ulaştırma, sanayi, meteoroloji gibi birçok konuda iki ülke arasındaki ekonomik ve diğer işbirliği konuları ele alınacak.


Program kapsamında, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Burkina Faso Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Bakanı Harouna Kabore başkanlığında yuvarlak masa toplantısı da yapılacak. Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı Ahmet Dal ve 10'u aşkın Türk işadamı ile Burkina Faso Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahamadi Savadogo ile Burkuna Fasolu iş adamlarının da katılacağı toplantıda yatırımlar konusu da masaya yatırılacak.


Kapanış toplantısının ardından Eş Başkanlar Bakan Pakdemirli ve Burkina Faso Dışişleri Bakanı Barry tarafından Karma Ekonomik Komisyon mutabakat zaptı imzalanacak.


Bakan Pakdemirli ayrıca, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore ve Başbakan Christophe Joseph Marie Dabire tarafından ayrı ayrı kabul edilecek.


Pakdemirli, 4 Ekim Cuma günü Burkina Faso programını tamamlayarak yurda dönüş yapacak. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Burkina, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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