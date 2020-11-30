BURKÜP'ten Bursaspor'a destek kampanyası: 'Atkılara Sararız Sizi' - Son Dakika

BURKÜP'ten Bursaspor'a destek kampanyası: 'Atkılara Sararız Sizi'

30.11.2020 15:16
BURKÜP'ten Bursaspor'a destek kampanyası: 'Atkılara Sararız Sizi', System.String[]

Bursaspor Kongre Üyeleri Platformu (BURKÜP), hem yeşil beyazlı kulübe destek hem de minik taraftarları sevindirmek için 'Atkılara Sararız Sizi' projesini duyurdu.

Bursaspor Kongre Üyeleri Platformu (BURKÜP), hem yeşil beyazlı kulübe destek hem de minik taraftarları sevindirmek için 'Atkılara Sararız Sizi' projesini duyurdu. Kampanyaya Bursasporlu futbolcular da destek verdi.

Bursaspor Kongre Üyeleri Platformu, 'Atkılara Sararız Sizi' projesiyle yeşil beyazlı kulübe destek kampanyası oluşturdu. 'Bir atkı ile bir çocuğu mutlulukla ısıt hem de Bursaspor'a destek ol' ifadeleriyle camiaya seslenen BURKÜP'e, yeşil beyazlı futbolcular da destek verdi. Burak Kapacak, Ramazan Keskin, Furkan Emre Ünver, Canberk Yurdakul, Kerem Şen, Eren Güler ve Batuhan Kör, "Haydi Bursasporlular, atkılara sararız sizi deme zamanı" sözleriyle kampanyaya destek çıktı. Bursaspor Sportif Hizmetler'e ait hesap numarasını sosyal medya aracılığıyla camiayla paylaşan BURKÜP, bir atkının bedelini 30 TL olarak belirledi. Yapılan katkılar şimdiden birçok minik Bursaspor taraftarına ve kulübe ulaştı. - BURSA

BURKÜP'ten Bursaspor'a destek kampanyası: 'Atkılara Sararız Sizi'
BURKÜP'ten Bursaspor'a destek kampanyası: 'Atkılara Sararız Sizi'
BURKÜP'ten Bursaspor'a destek kampanyası: 'Atkılara Sararız Sizi'

Bursaspor, Kongre, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BURKÜP'ten Bursaspor'a destek kampanyası: 'Atkılara Sararız Sizi' - Son Dakika Spor


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