Büro-Memur-Sen yönetim adayları Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş'ı ziyaret etti - Son Dakika

Büro-Memur-Sen yönetim adayları Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş'ı ziyaret etti

17.10.2020 09:25
Büro-Memur-Sen yönetim adayları Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş'ı ziyaret etti, System.String[]

Erzurum Büro-Memur-Sen Yeni yönetim adayları Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş'ı ziyaret etti.

Erzurum Büro-Memur-Sen Yeni yönetim adayları Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş'ı ziyaret etti.

Yaklaşan Erzurum Büro-Memur-sen seçimleri için Savaş Emlek başkanlığında oluşturulan yeni yönetim adayları, Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.

Ziyarete Savaş Emlek, Hikmet Palandöken, Mustafa Dal, Fatih Çiftgül, Coşkun Candan, Adem Genç ve Ebubekir Erdoğan katıldı.

İl Başkanı Karataş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni yönetim adaylarına çıktıkları bu kutsal davada başarılar diliyorum" dedi.

Başkan Karataş; seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu bu yarışta daha çok çalışan üyesinin hakkını arayan teşkilat ve ekibini iyi kuranların daha başarılı olacağını söyledi.

Yeni yönetim şube Başkan adayı Savaş Emlek "Değişime Destek Ver Yönetime Ortak ol" sloganı ile yola çıktıklarını, üyelerimizin sorun ve isteklerini anında çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını söyleyerek "Sendikamıza bağlı kurumlardaki üyelerimizin bizleri desteklemeleri bu göreve layık görmeleri halinde, Bir ve beraber olarak, istişareye önem vererek sendikamızı daha da güçlendireceğiz" dedi. - ERZURUM

Büro-Memur-Sen yönetim adayları Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş'ı ziyaret etti
Büro-Memur-Sen yönetim adayları Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş'ı ziyaret etti

Mustafa Karataş, Erzurum, Karataş, Büro, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büro-Memur-Sen yönetim adayları Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş'ı ziyaret etti - Son Dakika


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