Burs Miktarları Artıyor

(ANKARA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen bursun bin 750 TL'ye, yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan bursun ise 4 bin TL'ye yükseltildiğini bildirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 40 bin öğrenciye verilen aylık burs desteği bin 250 TL'den bin 750 TL'ye yükseltildi.

Yükseköğrenim düzeyinde öğrenim gören 10 bin öğrenciye sağlanan burs desteği ise 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı.

Burs artışları 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.