Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin 'in " Van 'da çığ felaketi", "yaşam" kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğraflarını seçen Gülmüş, "spor" kategorisinde ise tercihini Şebnem Coşkun'un "'Deepwater solo' tutkunlarının yeni adresi: Suluada" adlı karesinden yana kullandı.

Gülmüş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

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