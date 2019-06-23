BURSA Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı
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Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı (2)TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Yenişehir ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, vasiyeti üzerine ailesinin organlarını bağışladığı Ahmet Çavdar'ın (23) cenazesi, yakınları tarafından hastaneden...
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:17 Kaynak: DHA
Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı (2)
TOPRAĞA VERİLDİ Bursa
'nın Yenişehir
ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, vasiyeti üzerine ailesinin organlarını bağışladığı Ahmet Çavdar
'ın (23) cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak oturduğu 100. Yıl Mahallesi'ne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Çavdar'ın cenazesi Demirboğa köyüne götürülerek ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede annesi Hatice ve babası Hüseyin Çavdar ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Bu arada, Ahmet Çavdar'ın alınan organlarından akciğeri Türk Hava Kuvvetleri
'ne ait uçakla Ankara
'ya, kalbi ise İzmir
'e gönderildi.
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