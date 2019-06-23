Son Dakika Haberleri: BURSA Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı
Son Dakika Güncel Haber

BURSA Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı

1 saat önce

Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı (2)TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın Yenişehir ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, vasiyeti üzerine ailesinin organlarını bağışladığı Ahmet Çavdar'ın (23) cenazesi, yakınları tarafından hastaneden...

Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı (2)
TOPRAĞA VERİLDİ
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen, vasiyeti üzerine ailesinin organlarını bağışladığı Ahmet Çavdar'ın (23) cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak oturduğu 100. Yıl Mahallesi'ne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Çavdar'ın cenazesi Demirboğa köyüne götürülerek ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazede annesi Hatice ve babası Hüseyin Çavdar ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Bu arada, Ahmet Çavdar'ın alınan organlarından akciğeri Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla Ankara'ya, kalbi ise İzmir'e gönderildi.
BURSA Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:17 Kaynak: DHA
Yenişehir, Bursa, Ahmet Çavdar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den İstanbul seçimi sonrası ilk mesaj: Demokrasi ittifakını örelim, Türkiye'yi demokratikleştirelim İYİ Parti Lideri Akşener seçim sonucunu değerlendirdi: Bu seçimin kazananı milli iradedir 23 Haziran seçiminde Kağıthane'de son durum İstanbul seçimini en yakın bilen anket şirketi KONDA Araştırma oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 20:40:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA Ahmet'in organları, vasiyeti üzerine bağışlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]