Son Dakika Haberleri: BURSA AK Partili yöneticinin kalp krizinden ölen oğlu, toprağa verildi

BURSA AK Partili yöneticinin kalp krizinden ölen oğlu, toprağa verildi

7 saat önce

AK Partili yöneticinin kalp krizinden ölen oğlu, toprağa verildiBursa'da AK Parti yöneticilerinden Ali Yazıcı'nın oğlu AK Parti Gençlik Kolları üyesi Nihat Yazıcı (25), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AK Partili yöneticinin kalp krizinden ölen oğlu, toprağa verildi
Bursa'da AK Parti yöneticilerinden Ali Yazıcı'nın oğlu AK Parti Gençlik Kolları üyesi Nihat Yazıcı (25), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 8 ay önce evlendiği öğrenilen talihsiz genç, Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bursa'da AK Parti yöneticilerinden Ali Yazıcı'nın oğlu Nihat Yazıcı, iki gün önce aniden fenalaştı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Nihat Yazıcı'nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yazıcı, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yazıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Baba Ali Yazıcı, ayakta durmakta güçlük çekti. Ekmek fırınında usta olarak çalıştığı belirtilen Nihat Yazıcı'nın 8 ay önce evlendiği öğrenildi.
AK Parti Gençlik Kolları'nda görev yaptığı öğrenilen Yazıcı için Cuma namazının ardından Mihraplı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Ahmet Kılıç, Osman Mesten, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Eski İl Başkanı Cemalettin Torun, Bursa Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Recep Altepe, Yazıcı'nın yakınları, arkadaşları, parti teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılına cenaze namazının ardından Yazıcı, İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BURSA AK Partili yöneticinin kalp krizinden ölen oğlu, toprağa verildi
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:36 Kaynak: DHA
Ali Yazıcı, Bursa, AK Parti, Kalp Krizi, Güncel
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