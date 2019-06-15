Son Dakika Haberleri: BURSA Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

BURSA Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralı

3 saat önce

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralıBursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen Turgut B.(27), Ümet B.(17) ve Mehmet B.(31) ile Engin Ö.(42) ve Hüdai G.(30) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait işletmenin önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Satırların ve bıçakların kullanıldığı kavga sonucunda 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
POLİS JANDARMA HASTANEYİ KORUDU
Olayı öğrenen Turgut B., Ümet B., Mehmet B. Engin Ö. ve Hüdai G.'nin yakınları hastaneye geldi. Polis ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesi sonucunda olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı.
BURSA Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:40 Kaynak: DHA
Polis, Mahmudiye, Bursa, İnegöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde yola gübre döken vatandaşın kendisinden özür dilediğini açıkladı! İki aile arasındaki bıçaklı, sopalı kavga kanlı bitti: 22 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 00:17:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]