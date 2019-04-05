Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Konser
48 dakika önce
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta Bach ve Haydn'ın eserlerini seslendirdi.
Bursa
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta Bach ve Haydn
'ın eserlerini seslendirdi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, BBDSO şefi Dağhan Doğu yönetti.
Konserde, Ankara
Devlet Opera ve Balesi obua sanatçısı Ulaş Yurtoğlu solist olarak sahne aldı.
Gecede J. Sebastian Bach
'ın "Air" ve "Obua d'Amore Konçertosu" ile Joseph Haydn'ın "Senfoni no: 63 Hürrem" eserleri, Ulaş Yurtoğlu ve BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konserin sonunda müzikseverleri selamlayan Ulaş Yurtoğlu uzun süre alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:53 Kaynak: AA
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