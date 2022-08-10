Bursa itfaiyesi, 1 ayda 2 bin olaya müdahale etti - Son Dakika
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Bursa itfaiyesi, 1 ayda 2 bin olaya müdahale etti

10.08.2022 12:42
Bursa itfaiyesi, 1 ayda 2 bin olaya müdahale etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Temmuz ayı asayiş raporunu yayımladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Temmuz ayı asayiş raporunu yayımladı.

Bursa'da 28 istasyonda 560 personel, 125 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Temmuz ayında bin 116'sı yangın, bin 34 arama kurtarma ve önleyici tedbir olmak üzere 2 bin 172 olaya müdahale etti. Olaylarla alakalı 118 itfaiye raporunun hazırlandığı Temmuz ayında, 16 denetim gerçekleştirildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa itfaiyesi, 1 ayda 2 bin olaya müdahale etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa itfaiyesi, 1 ayda 2 bin olaya müdahale etti - Son Dakika
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