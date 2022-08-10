Bursa'da 28 istasyonda 560 personel, 125 araçla hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Temmuz ayında bin 116'sı yangın, bin 34 arama kurtarma ve önleyici tedbir olmak üzere 2 bin 172 olaya müdahale etti. Olaylarla alakalı 118 itfaiye raporunun hazırlandığı Temmuz ayında, 16 denetim gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa itfaiyesi, 1 ayda 2 bin olaya müdahale etti - Son Dakika

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