Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi - Son Dakika Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi

6 saat önce

SALON: Cengiz GöllüHAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cıhan TürkerBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mehmet Boğachan Zambak, Alisson Do Monte, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi Morteza, Furkan Dur, (Metin Durmuş (L), Hüseyin Şahin (L), Esat Dalğıç, Marshall LeonelİNEGÖL BELEDİYESPOR: Vefa Yılmaz,...

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley'de final etabına yükseldi, System.String[]

SALON:  Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Erkan Cıhan Türker

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Mehmet Boğachan Zambak, Alisson Do Monte, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Sharifi Morteza, Furkan Dur, (Metin Durmuş (L), Hüseyin Şahin (L), Esat Dalğıç, Marshall Leonel

İNEGÖL BELEDİYESPOR:  Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Ondeş, Oğuzhan Doğruluk, Yunus Emre Tayaz, 8 Can Ayvazoğlu (L), Nevzat Mert Güneş, Efe Er, Ali Berke Sağır, Cüneyt Dağcı, Berkan Bozan

SETLER :  25-19, 25-21, 25-19, (15-10/ Altın Set)

SÜRE: 83 dakika (27, 28, 28)

AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisi 1'inci etap ikinci karşılaşmaları, bugün oynanan Bursa Bursa Büyükşehir Belediyespor - İnegöl Belediyespor karşılaşması ile tamamlandı.

TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-19, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı altın sete taşıdı. Altın sette de rakibine 15-10'luk üstünlük sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley'de final etabına yükselen taraf oldu.


Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bora Füzesi, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:36 Kaynak: DHA
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