Bursa'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı - Son Dakika
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Bursa'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı

16.05.2022 07:52

Bursa'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı Bursa'da bir kişi 17 yaşındaki genci bıçakladıktan sonra kaçtı.

Bursa'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı

BURSA - Bursa'da bir kişi 17 yaşındaki genci bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralı genç, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye kaldırılırken şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflardan biri yanında getirdiği bıçak ile Aladdin T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Alaaddin T. kanlar içerisinde kalırken şüpheli hemen olay yerinden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayın görgü tanıklarından Şahsuvar Köprülü, "Aşağıdan sesler gelince seslere baktık. Yerde bacağından bıçaklandığı söylenen bir erkeğin olduğunu gördük. Daha sonra polis ve ambulans ekipleri geldi, yaralı genci alarak hastaneye götürdü. Daha sonra öğrendiğimize göre bıçaklanan kişinin daha 17 yaşında olduğunu öğrendik." dedi.

Bursa'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı
Bursa'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı
Bursa'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı
Bursa'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı
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Osmangazi, Ambulans, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 17 yaşındaki genç bıçaklandı - Son Dakika
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