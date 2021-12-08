Bursa'da 17 yaşındaki kızın ölümüne ilişkin dava yeniden görülüyor - Son Dakika

Bursa'da 2015 yılında 17 yaşındaki Berivan Yaprak Turga'nın ölümüne ilişkin bir sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Uğur A. (29), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Funda Mine Akdoğan Erdoğan ile sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanının, Yargıtayın bozma ilamını anımsatmasının ardından savunmasını yapan sanık, "Maktul benim sevdiğim kızdı. Bu olay nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyim. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Savcı ise mütalaasında, Yargıtayın bozma ilamına uyulması yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatların dinlenmesinin ardından duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde 8 Mart 2015'te Berivan Yaprak Turga'nın evine çağırdığı arkadaşlarından Uğur A. ile aralarında tartışma çıkmıştı. Tabancayla göğsünden vurularak yaralanan Turga, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, kolundan yaralanan Uğur A. ise polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İfadesinde, Turga'nın kendisine sinirlendiği için intihara kalkıştığını, elindeki tabancayı almaya çalışırken silahın ateş aldığını iddia eden Uğur A. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yargılama sürecinde tahliye edilen sanık, aynı yıl "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin başvurusu üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak sanığın "olası kastla adam öldürme" suçundan yeniden yargılanmasına karar vermişti.