Bursa'da 2 Metre Yükseklikten Düşen Adam Hayatını Kaybetti
Bursa'da 2 Metre Yükseklikten Düşen Adam Hayatını Kaybetti

12.01.2026 16:39
Bursa'da dere yatağına düşen 53 yaşındaki Hüseyin C. yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da 2 metre yükseklikten dere yatağına düşen Hüseyin C. (53), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Gökdere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 metreden dere yatağına düşen kişinin Hüseyin C. olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aynı bölgede son 1 ay içerisinde 3 kişi düşmeye bağlı olarak hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa

