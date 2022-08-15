Kelepçeli ve polis yelekli suç örgütüne 3 tahliye

BURSA'da, 3 ay önce silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda, evlerinde silah, kelepçe ve polis yeleği bulunan 4'ü tutuklu 15 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti ara kararında Kemal Pulat (36), Mustafa Adaş (34) ile Özcan Diyen'in (39) mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tahliyesine, örgütün liderliğini yapan Özcan Özdemir'in (44) ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütü üyelerine 3 ay önce operasyon düzenledi. Liderliğini Özcan Özdemir'in yaptığı örgüte yönelik operasyonda, 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, 1'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 mermi, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 senet ele geçirildi. 12 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kemal Pulat, Mustafa Adaş, Özcan Diyen ile Özcan Özdemir çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.