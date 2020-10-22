Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı

22.10.2020 15:56

Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı Yıldırım'ın her noktasında vatandaşların sağlığını ve huzurunu korumak için çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, bir temizlik operasyonu daha gerçekleştirdi.

Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı

BURSA - Yıldırım'ın her noktasında vatandaşların sağlığını ve huzurunu korumak için çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, bir temizlik operasyonu daha gerçekleştirdi. 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Şükraniye Mahallesi Türkgücü Sokak'ta oturan F.T.'ye ait eve giden Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kısa süre önce de temizlenen 3 katlı çöp evin, sahibi tarafından yeniden doldurduğunu görünce şaşkına döndü.Tavana kadar çöp yığınlarıyla dolan, içerisinde adım atmakta zorlanılan evde,Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla yapılan arama neticesinde ekiplerce temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kötü koku yayan ve vatandaşların sağlığını tehlikeye atan çöp evin büyük bir titizlikle temizlenmesinin ardından, korona virüs nedeniyle tedirgin olan mahalle sakinleri ise rahat bir nefes aldı.

Sağlığı tehdit ediyor

Bir hastalık olan hiçbir şeyi atmama nedeniyle evlerini çöp ev haline dönüştüren vatandaşların hem kendi sağlıklarını hem de çevre sağlığını ve vatandaşların huzurunu tehdit ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Korona virüs salgını nedeniyle tedirginlik duyan ve oluşan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri durumu bize bildirdi. Alınan mahkeme kararı üzerine hemen harekete geçen ekiplerimiz, koruyucu önlemlerini alarak kötü koku oluşturan ve vatandaşların sağlığı açısından tehlike oluşturan eve müdahale etti. Polislerinde çevre güvenliğini alarak eşlik ettiği bu temizlik çalışmasını aynı evde 2. kez gerçekleştiriyoruz. Buna rağmen evden 3 kamyon dolusu çöp çıktı" diye konuştu. Temizlik çalışmasının ardından ekiplerin salgın hastalıklara karşı ev içerisinde ve apartmanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdiğini de sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Mahalle sakinleri zaten korona virüs pandemisi dolayısıyla tedirgindi. Yaptığımız temizlik çalışması ile kendilerini bir nebzede olsa rahatlattık, rahat bir nefes aldılar. İlçemizde hemşehrilerimizin sağlığının ve huzurunu tehdit edecek durumlara kesinlikle izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı

Sulh Ceza Hakimliği, Zabıta Müdürlüğü, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

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