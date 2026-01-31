Bursa\'da 4 Yıl Cezalı Şüpheli Yakalandı

BURSA'da farklı suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A., polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'da aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yapan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.'yı yakalamak için harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Yeşil Mahallesi'nde bulunan bir evde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan baskında Y.A.'nın yanı sıra evde bulunan M.P. ve E.Ö. de gözaltına alınırken, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 litre 730 mililitre sıvı metamfetamin, çeşitli miktarda skunk, bonzai, metamfetamin, eroin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 96 Bin 600 TL, 807 Dolar ve 170 avro nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.