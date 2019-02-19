Bursa'da "Alevli Günler" Oyunu Sahnelendi
13 dakika önce
Bursa'da Cem Davran ve Erkan Can gibi usta isimlerin rol aldığı "Alevli Günler" oyunu sanatseverler için sahnelendi.
Bursa
'da Cem Davran
ve Erkan Can
gibi usta isimlerin rol aldığı "Alevli Günler" oyunu sanatseverler için sahnelendi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki oyunu Yıldıray Şahinler
yönetti.
Irmak Bahçeci'nin kaleme aldığı oyunda, Cem Davran ve Erkan Can gibi oyuncuların yanı sıra Bahtiyar Engin ve Simge Defne
de rol aldı.
Çocukluğundan beri ayrılmamış olan mahallenin kasabı, muhasebeci ve Türk kültürü profesörü olan üç arkadaştan biri kanser olunca inançları gereği öldükten sonra yakılmak istemesini konu alan oyunun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:53 Kaynak: AA
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