Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Alevli Günler" Oyunu Sahnelendi

Bursa'da "Alevli Günler" Oyunu Sahnelendi

13 dakika önce

Bursa'da Cem Davran ve Erkan Can gibi usta isimlerin rol aldığı "Alevli Günler" oyunu sanatseverler için sahnelendi.

Bursa'da
Bursa'da Cem Davran ve Erkan Can gibi usta isimlerin rol aldığı "Alevli Günler" oyunu sanatseverler için sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki oyunu Yıldıray Şahinler yönetti.

Irmak Bahçeci'nin kaleme aldığı oyunda, Cem Davran ve Erkan Can gibi oyuncuların yanı sıra Bahtiyar Engin ve Simge Defne de rol aldı.

Çocukluğundan beri ayrılmamış olan mahallenin kasabı, muhasebeci ve Türk kültürü profesörü olan üç arkadaştan biri kanser olunca inançları gereği öldükten sonra yakılmak istemesini konu alan oyunun sonunda tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:53 Kaynak: AA

Merinos, Erkan Can, Cem Davran, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolun Bittiğini Anlamayan Sürücü, Merdivende Asılı Kaldı Meteorolojiden İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı

Adnan Oktar, Cezaevinde de Rahat Durmadı! TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 01:06:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Alevli Günler" Oyunu Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]