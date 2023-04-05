Bursa'da annesini boğarak öldüren sanıktan ağabeyi şikayetçi oldu: Dikkat etmesi için anneme mesaj atmıştım - Son Dakika
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Bursa'da annesini boğarak öldüren sanıktan ağabeyi şikayetçi oldu: Dikkat etmesi için anneme mesaj atmıştım

05.04.2023 18:46

Bursa'da annesi Yıldız Yazıcı'yı iple boğup öldürdüğü suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı, ilk duruşmada susma hakkını kullanırken, şahsın iki sene önce de birisini vurduğu ifade edildi. Kardeşinin uyuşturucu bakımlısı olduğunu söyleyerek, şikayetçi olan ağabey Recep Yazıcı, "Olaydan bir gün önce balkonda hayaller görüyordu. Sabahında anneme dikkat etmesi için mesaj atmıştım" şeklinde konuştu.

Geçen yıl haziran ayındaNilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yıldız Yazıcı (45) ve oğlu Halil İbrahim Yazıcı'nın (24) yaşadığı daireden gelen gürültüyü duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, boynunda ip olan Yıldız Yazıcı'yı dairenin girişinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yıldız Yazıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Annesini boğan sanık susma hakkını kullandı, babası ve ağabeyi şikayetçi olmadı

"ELİME GEÇİRDİĞİM İPLE BOĞDUM"

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Halil İbrahim Yazıcı, "Annemle anlaşamıyorduk. Ben, Samsun'a taşınmak istiyordum. O ise bu teklifime karşı çıkıyordu. Bu yüzden tartıştık. Elime geçirdiğim iple kendisini boğdum" dedi. Mahkemeye çıkarılan Yazıcı, tutuklandı.

İLK VUKUATI DEĞİL

Halil İbrahim Yazıcı'nın 2 yıl önce temmuz ayında, balkondan tüfekle ateş açıp kahvehane önünde çay içen Aydın Yıldız'ı (47) sırtından vurduğu ortaya çıktı, bu suçtan tutuksuz yargılandığı belirtildi. Halil İbrahim Yazıcı hakkında annesini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Annesini boğan sanık susma hakkını kullandı, babası ve ağabeyi şikayetçi olmadı

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Halil İbrahim Yazıcı ve avukatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanığın babası ve kardeşleri de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz verilen sanık Halil İbrahim Yazıcı, susma hakkını kullanacağını ifade etti. Sanığın babası Adem Yazıcı ve ağabeyi Anıl Yazıcı ise şikayetçi olmadıklarını dile getirdi.

"ANNEME DİKKAT ETMESİ İÇİN MESAJ ATMIŞTIM"

Sanığın diğer ağabeyi Recep Yazıcı ise kardeşinden şikayetçi olduğunu belirterek, olayın, kardeşinin uyuşturucu bağımlılığı yüzünden gerçekleştiğini anlattı. Kardeşinin madde bağımlılığın son zamanlarda arttığını aktaran Recep Yazıcı, "Birine zarar verebileceği gerekçesiyle defalarca karakola gidip şikayet ettim. En son 27 Mayıs gecesi şikayette bulundum. Aradan 1-2 hafta geçmeden olay gerçekleşti. Olaydan bir gün önce balkonda hayaller görüyordu. Sabahında anneme dikkat etmesi için mesaj atmıştım" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davaya katılma talebi mahkemece kabul edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığa akıl hastalığı yönünden rapor alınması için belirlenen randevu tarihinin beklenmesine ve tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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İbrahim Yazıcı, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da annesini boğarak öldüren sanıktan ağabeyi şikayetçi oldu: Dikkat etmesi için anneme mesaj atmıştım - Son Dakika


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