Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı
3-sayfa

Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı

Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı
20.12.2025 10:31
Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı
Bursa'da sokakta tanımadığı insanlara küfür eden baba-oğul, çıkan tartışma sonucu 3 genci pala ile yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin yaralandı dehşet anları kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde baba ile oğlun tartıştıkları 3 genci pala yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilmelerinin ardından mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ÖNCE KÜFÜR ETTİLER SONRA PALA İLE SALDIRDILAR

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde baba-oğul, sokakta tanımadığı şahıslara küfür ederek tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, belinden çıkardığı palayla çevredeki kişilere saldırdı. Saldırı sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralının arkadaşı sandalyeyle müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yıldırım, Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • çiüçiü çiüçiü:
    neden serbest bırakıldılar daha çok suç işlesinler diyemi 1 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Bu hakimin anasini fikeyim bunu hakim yapaninda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Önce küfür ettiler sonra pala ile saldırdılar! Hakimden serbest bıraktı - Son Dakika
