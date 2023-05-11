Uyurken babasını tüfekle öldüren gence ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emirhan Şirinel (23), olayda yaşamını yitiren Erkan Şirinel'nin ablası Füsun Şirinel ve taraf avukatları katıldı. Mütalaasını yineleyen savcı, sanığın "üst soya ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Füsun Şirinel ve avukatı da sanığın cezalandırılmasını istedi.

"AİLEME LAYIK BİR EVLAT OLAMADIM"

Sanığın avukatı ise müvekkilinin isnat edilen suçu, yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle işlediğini öne sürdü. Sanık için alınan raporların hükme elverişli olmadığını belirten avukat, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Emirhan Şirinel ise karar öncesi son savunmasında, pişmanlık duyduğunu ifade ederek, "Aileme layık bir evlat olamadım. Uzman çavuş olma hayalim vardı ancak o da gerçekleşmeyecek. Üzgünüm, verilecek karara saygılıyım." dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanığın "üst soya ve beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.