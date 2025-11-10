Bursa'da Bahçede Ceset Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bursa'da Bahçede Ceset Bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da Bahçede Ceset Bulundu
10.11.2025 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da Bahçede Ceset Bulundu
Haber Videosu

Osmangazi'de yaşlı kadın bahçesinde 8 metre yükseklikten düşen 43 yaşındaki Yunus Özdemir'i buldu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evinin bahçesine çıkan yaşlı kadın, cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis; 43 yaşındaki Yunus Özdemir, 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Yunus Özdemir, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten bir evin bahçesine düştü. Bir süre sonra ev sahibi yaşlı kadın, bahçeye çıktığında Özdemir'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kadının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yunus Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Özdemir'in cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yunus Özdemir, Osmangazi, 3-sayfa, Bursa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Bahçede Ceset Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet evi yıkıldı, Sinem’in katili kayıp Cinayet evi yıkıldı, Sinem'in katili kayıp
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yıllık izin hesabını değiştirecek karar Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin hesabını değiştirecek karar
Japonya’da 6.8’lik deprem Tsunami uyarısı yapıldı Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Diyarbakır’da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
2 haftaya evlenecekti Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü 2 haftaya evlenecekti! Otel çalışanı, yaptığı uyarı sonrası öldürüldü

10:03
Balıkesir Sındırgı’da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha
09:51
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk’ten bahsederken ağzını bozdu
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
09:28
Saat 9’u 5 geçe Türkiye’de hayat durdu
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
08:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir’de İşte Özel Defter’e yazdığı not
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
08:52
Türkiye’nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
08:41
500 bin konut projesine başvurular başladı İşte adım adım yapılacak işlemler
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2025 10:45:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Bahçede Ceset Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.