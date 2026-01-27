Bursa'da Cezaevi Firarileri Yakalandı

Bursa'da cezaevi firarisi 2 hükümlü polis operasyonuyla yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklık Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hakkında "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 21 yıl 7 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.D'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemenin ardından harekete geçen polis, M.E.D'yi yakaladı.

Emniyette götürülen M.E.D, burada yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranması bulunan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, çok sayıda yakalama kararı bulunan ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.B'yi yakalamak için harekete geçti.

Operasyon için harekete geçen polis, E.B'yi ikametinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.B, cezaevine teslim edildi.