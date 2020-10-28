Bursa'da Cumhuriyet Bayramı - Son Dakika

Konser sonunda ses ve saz sanatçıları Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Türk Sanat Müziği Bölümü sanatçıları "Çırpınırdı Karadeniz ", "Yanık Ömer", "Ordunun Duası", "Ah Bir Ataş Ver" gibi eserleri seslendirdi.

Gecede Sanat Müziği Bölümü ses sanatçıları Ayşe Sağlam , Oğuz İmrak, Gökay Usludur, Bahar Güldüren, İlker Cansevdi ve Salih Taşkın seslendirdikleri eserlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm seyircilere hissettirdi.

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