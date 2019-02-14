Bursa'da Deaş Operasyonu
53 dakika önce
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriyeli 52 şüpheli yakalandı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriyeli 52 şüpheli yakalandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çıkarılan arama kararına istinaden İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Altıparmak ve Kuruçeşme mahallelerinde 5 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 52 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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